Sensi Inter esordio amaro a Cipro | l’ex nerazzurro viene sconfitto nella sfida con l’Anorthosis – FOTO
Inter News 24 Sensi Inter, parte con una sconfitta l’espertienza del centrocampista italiano alla prima partita lontano dall’Italia con l’Anorthosis Famagosta: i dettagli. Inizia con una sconfitta l’avventura di Stefano Sensi in Cipro. Il centrocampista classe 1995, ex Inter, ha debuttato con la maglia dell’ Anorthosis Famagosta nel match perso 4-1 contro l’ AEL Limassol. Entrato in campo nella ripresa, il giocatore ha disputato poco più di mezz’ora, senza riuscire a incidere su una partita già compromessa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12) Dopo la gara, Sensi ha affidato ai social il proprio commento, ammettendo la delusione per il risultato ma ribadendo la volontà di lavorare duramente per aiutare la squadra a risollevarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sensi - inter
