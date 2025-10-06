Seneca e le Lettere a Lucilio | incontro di lettura condivisa all’Associazione De Amicitia di Quarto

Un nuovo appuntamento culturale moderato da Antonella Figlioli per riscoprire l’attualità del pensiero stoico di Seneca.. Prosegue l’impegno culturale dell’Associazione De Amicitia con un nuovo appuntamento dedicato alla lettura condivisa dei grandi classici. Mercoledì 8 ottobre, alle ore 17.30, nella sede di Via Santa Maria a Quarto, si terrà un incontro speciale dedicato a Lucio Anneo Seneca e alla sua opera più celebre, le Lettere a Lucilio. L’iniziativa, moderata da Antonella Figlioli, nasce con l’intento di riscoprire insieme la profondità del pensiero stoico e la sorprendente attualità dei temi affrontati da Seneca: il tempo, la virtù, la serenità interiore, il valore dell’amicizia e la ricerca della saggezza come forma di libertà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it