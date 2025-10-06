Sempre fieri di te Una società indegna ti ha negato il doveroso abbraccio | Allegri si commuove per il messaggio della curva della Juve
Il saluto agli ex giocatori, i sorrisi e le mani alzate per salutare i tifosi già nel riscaldamento, poi l’emozione all’ingresso in campo. “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto”, si legge dalla curva. Per Massimiliano Allegri – quella tra Juventus e Milan, finita 0-0 (con Pulisic che ha anche fallito un calcio di rigore) – non è stata ovviamente una partita come tutte le altre. Otto anni in bianconero: cinque nel primo ciclo, tre nel secondo. Cinque scudetti, altre coppe nazionali e due finali di Champions League tra il 2015 e il 2017. I suoi occhi erano lucidi già nel tunnel. È lì che ha prima abbracciato Kenan Yilidz, gioiellino bianconero che proprio Allegri ha fatto esordire in Serie A, poi altri suoi ex calciatori tra cui Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fieri - societ
Tante le iniziative dedicate ai piccoli! Non perdere i Laboratori per bambini 0–6 anni a cura delle educatrici dei Nidi di Crespellano e Calcara, gestiti da Società Dolce Sabato 27/09, ore 16-19 P.zza Berozzi, #cres - X Vai su X
TeleRama. . COSTUME E SOCIETA' SPECIALE 3.a PUNTATA FIERA DEL LEVANTE LE DONNE DI PUGLIA Vai su Facebook