Sempre fieri di te Una società indegna ti ha negato il doveroso abbraccio | Allegri si commuove per il messaggio della curva della Juve

Il saluto agli ex giocatori, i sorrisi e le mani alzate per salutare i tifosi già nel riscaldamento, poi l'emozione all'ingresso in campo. "Noi di te sempre fieri, grazie di tutto", si legge dalla curva. Per Massimiliano Allegri – quella tra Juventus e Milan, finita 0-0 (con Pulisic che ha anche fallito un calcio di rigore) – non è stata ovviamente una partita come tutte le altre. Otto anni in bianconero: cinque nel primo ciclo, tre nel secondo. Cinque scudetti, altre coppe nazionali e due finali di Champions League tra il 2015 e il 2017. I suoi occhi erano lucidi già nel tunnel. È lì che ha prima abbracciato Kenan Yilidz, gioiellino bianconero che proprio Allegri ha fatto esordire in Serie A, poi altri suoi ex calciatori tra cui Manuel Locatelli.

