Seminano il caos sulla Statale bloccati in tre

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ucraini ubriachi a bordo di un furgone, hanno seminato caos e pericolo, inseguiti dalla polizia lungo la statale Adriatica tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Bloccati, sono stati identificati e risultati essere incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Tutto ha preso inizio poco prima delle 2 della notte tra sabato e ieri, quando il furgone su cui viaggiavano gli ucraini, non si è fermato all’alt intimato dalla polizia stradale durante un posto di controllo interforze, in prossimità dell’Hotel Royal. Alla vista della polizia, il conducente del veicolo (un furgone Volkswagen Transporter ) ha accelerato la velocità, dandosi alla precipitosa fuga lungo la statale Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

