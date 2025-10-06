Seminano il caos sulla Statale bloccati in tre

Tre ucraini ubriachi a bordo di un furgone, hanno seminato caos e pericolo, inseguiti dalla polizia lungo la statale Adriatica tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Bloccati, sono stati identificati e risultati essere incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Tutto ha preso inizio poco prima delle 2 della notte tra sabato e ieri, quando il furgone su cui viaggiavano gli ucraini, non si è fermato all’alt intimato dalla polizia stradale durante un posto di controllo interforze, in prossimità dell’Hotel Royal. Alla vista della polizia, il conducente del veicolo (un furgone Volkswagen Transporter ) ha accelerato la velocità, dandosi alla precipitosa fuga lungo la statale Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seminano il caos sulla Statale, bloccati in tre

