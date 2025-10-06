Sembravano dei sacchi della spazzatura che galleggiavano in mare poi abbiamo capito | era un’invasione di meduse giganti con tentacoli lunghi 20 metri
Una rara e sorprendente medusa, definita dai giornali locali statunitensi come “pink meanie”, ha attirato l’attenzione di turisti e gente del posto lungo la costa del Golfo del Texas, tra Port Aransas a Corpus Christi. Queste strane creature galleggiano da settimane nelle acque costiere creando uno spettacolo insolito per bagnanti e pescatori. Un testimone oculare ha spiegato che le meduse sono rimaste a galleggiare per diverse ore e che di primo acchit o sembravano dei grossi sacchi della spazzatura lasciati in mare. Si tratta di meduse notevolmente più grandi della media delle specie presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sembravano - sacchi
In via Sammichele succede anche questo: dentro i cestini porta deiezioni vengono infilati bustoni sottilissimi e grandi pieni di feci. Il risultato? Appena l’operatore ne ha toccato uno… esplosione garantita. Più che sacchi sembrano mine a tempo, e chi ci r Vai su Facebook
Ritiro dei sacchi della spazzatura, caos e lunghe code per i residenti: “In fila per ore” - Parabiago (Milano) – “Prima un’informazione talmente scarsa da provocare dubbi in tutti gli utenti, poi ore di attesa per ritirare i sacchi da utilizzare per la spazzatura, trasformando un servizio in ... Riporta ilgiorno.it
Vestiti realizzati con i sacchi della spazzatura invadono la London Fashion Week 2025 - La moda sostenibile si prende la scena alla London Fashion Week 2025, e questa volta lo fa in modo davvero sorprendente: una collezione di abiti interamente realizzati con sacchi della spazzatura ha ... Si legge su greenme.it