Una rara e sorprendente medusa, definita dai giornali locali statunitensi come “pink meanie”, ha attirato l’attenzione di turisti e gente del posto lungo la costa del Golfo del Texas, tra Port Aransas a Corpus Christi. Queste strane creature galleggiano da settimane nelle acque costiere creando uno spettacolo insolito per bagnanti e pescatori. Un testimone oculare ha spiegato che le meduse sono rimaste a galleggiare per diverse ore e che di primo acchit o sembravano dei grossi sacchi della spazzatura lasciati in mare. Si tratta di meduse notevolmente più grandi della media delle specie presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembravano dei sacchi della spazzatura che galleggiavano in mare, poi abbiamo capito: era un’invasione di meduse giganti con tentacoli lunghi 20 metri”