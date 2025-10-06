sembravamo una setta gli ex allievi accusano la pianista che proponeva terapie a base di riti psicomagici

“Sembravamo una setta”, ma questo sarà il dibattimento a stabilirlo. Ma quest’accusa è il cuore del processo in corso ad Asti carico di una musicista e docente, conosciuta come ideatrice del “Teatro della crescita” e per essersi autodefinita, almeno così raccontano gli ex allievi, una “regista terapeuta”. Le accuse sono di esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta e violenza privata. Al centro del procedimento i corsi teatrali che, a detta dei partecipanti, nulla avevano a che fare con un normale laboratorio di recitazione: “Erano traumatici, sembravamo una setta”, ha detto una testimone in aula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

