Sei bambini nati in una sola notte festa all’ospedale di Grosseto

Grosseto, 6 ottobre 2025 – E’ stata una notte di intenso lavoro quello del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ ospedale Misericordia di Grosseto. A partire dalle 20,30 di venerdì scorso alle 4 del sabato all’ospedale di Grosseto sono state infatti registrate sei nuove nascite. Si tratta di un piccolo record di parti in una sola notte. Alle 19,53 è nato Pietro, a seguire, alle ore 20,35 è nata Emily, alle ore 22,30 è arrivato Milo, quindi alle 23,02 è stato il momento di Matilde. Dopo nemmeno mezz’ora, nella giornata seguente, alle 0,25 è nato Edoardo e infine alle 3,34 è nata Benedetta. Le bambine e i bambini hanno già trascorso il loro primo fine settimana insieme ai genitori, assistiti dal personale ostetrico e sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

