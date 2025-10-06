Segreti di famiglia 2 replica puntata 6 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 6 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Gulcin viene interrogata e, messa alle strette, confessa di aver ucciso Ferda. Eyup racconta a Cinar di aver visto scendere Defne da un minibus che stava percorrendo una strada insolita. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 64 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

