Seggi riaperti in Calabria affluenza in calo sotto il 30% | 29,8%
Roma, 6 ott. (askanews) – Seggi riaperti in tutta la Calabria fino alle 15 per l’elezione del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale.A seguire nel pomeriggio lo spoglio e quindi in serata il verdetto della sfida lanciata dall’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico candidato dai progressisti del centrosinistra al Governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto dimessosi a luglio con un anno di anticipo sulla scadenza della consiliatura a seguioto di un avviso di garanzia per chiedere agli elettori di concedergli subito il bis. L’affluenza alle urne ieri sera è risultata in calo di un punto risopetto a quella del primo giorno delle Regionali calabresi fi quattro anni fa: 29,8% chiusura seggi ieri sera alle 23 contro il 30,8% del primo giorno di votazioni nel 2021. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
