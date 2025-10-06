Seggi chiusi in Calabria exit poll | Occhiuto verso una netta vittoria Tridico staccato di 20 punti
AGI - Secondo i primi exit-poll è netta la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. Anche il secondo sondaggio del Consorzio Opinio Italia per Rai premia il candidato del centrodestra, e governatore uscente, nelle elezioni regionali calabresi, chiuse oggi alle 15. Occhiuto è dato, infatti, tra il 58,5% e il 62,5%, mentre il candidato del campo largo, Pasquale Tridico, tra il 36% e il 42%. Al terzo candidato, Francesco Toscano, una percentuale tra lo 0,5% e il 2,5%. Il campione dell'exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai ha una copertura del 98% Affluenza definitiva al 43,1% . 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: seggi - chiusi
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Alle 23 chiusi i seggi nelle Marche: l'affluenza finale di domenica 28 settembre
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, seggi chiusi: affluenza al 37,7% alle 23. News sui risultati delle regionali
REGIONALI | Chiusi i seggi in Calabria, lo spoglio in diretta. Gli exit poll Opinio-Rai: Occhiuto al 59-63%, Tridico al 35,5-39,5% #ANSA - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI MARCHE Seggi chiusi. Ecco i primi exit poll -> https://cityne.ws/r1r0K Vai su Facebook
Seggi chiusi in Calabria, exit poll: Occhiuto verso una netta vittoria. Tridico staccato d... - poll è netta la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. Riporta msn.com
Chiusi i seggi in Calabria, affluenza al 41,10%. Exit poll Rai: Occhiuto largamente in testa - (askanews) – Alle 15 si sono chiusi i seggi in tutta la Calabria per l’elezione del nuovo presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale. Da askanews.it