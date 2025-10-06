AGI - Secondo i primi exit-poll è netta la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. Anche il secondo sondaggio del Consorzio Opinio Italia per Rai premia il candidato del centrodestra, e governatore uscente, nelle elezioni regionali calabresi, chiuse oggi alle 15. Occhiuto è dato, infatti, tra il 58,5% e il 62,5%, mentre il candidato del campo largo, Pasquale Tridico, tra il 36% e il 42%. Al terzo candidato, Francesco Toscano, una percentuale tra lo 0,5% e il 2,5%. Il campione dell'exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai ha una copertura del 98% Affluenza definitiva al 43,1% . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Seggi chiusi in Calabria, exit poll: Occhiuto verso una netta vittoria. Tridico staccato di 20 punti