Seggi chiusi in Calabria exit poll | Occhiuto verso una netta vittoria Tridico staccato d

AGI - Secondo i primi exit-poll è netta la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. C'è una forchetta molto larga tra il 59 e il 63 per cento per il candidato del centrodestra, il presidente uscente Occhiuto, e tra il 35,5 e il 39,5 per cento per il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico, quella disegnata dal primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alla corsa per la presidenza della Regione Calabria. All'altro contendente, Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, l'exit poll Opinio Rai assegna una forchetta tra lo 0,5 e il 2,5 per cento. 🔗 Leggi su Agi.it

