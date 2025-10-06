Sedicenne morto in moto Quei sogni di Luca infranti
BIONE (Brescia) Era appena rientrato da Brescia, dove aveva assistito all’incontro della squadra del cuore. Luca Tanfoglio, sedici anni appena compiuti, sabato pomeriggio era stato a tifare l’Union Brescia, che affrontava la Pergolettese nel campionato di Serie C. Purtroppo non potrà più seguire le sua gesta né continuare a praticare lo sport che amava profondamente. Luca, infatti, era anche un promettente calciatore, un ragazzo che militava con ottimi risultati nelle giovanili dell’Asd Nuova Valle Sabbia. Il suo futuro si è spezzato in un attimo, lungo la strada. Dopo essere stato al Rigamonti, Luca stava andando in motorino a trovare alcuni amici a Sabbio Chiese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sedicenne - morto
Folli corse in scooter: è morto il sedicenne di Cesenatico
Gara di impennate, morto sedicenne dopo l’incidente
Incidente al Circeo: auto pirata travolge tre ragazzini, morto un sedicenne
A Canicattì folla commossa per i funerali di Mattia Iannuzzo, il sedicenne morto nell’incidente stradale di viale Regina Margherita. I compagni di scuola hanno indossato magliette con la scritta “Mattia vive”, mentre palloncini bianchi hanno accompagnato l’uscit Vai su Facebook
Sedicenne morto in moto. Quei sogni di Luca infranti - Bione si stringe alla famiglia del ragazzo, giovane promessa del calcio. Si legge su ilgiorno.it
Bione, Luca Tanfoglio morto in moto a 16 anni: schianto fatale contro un furgone - La due ruote, secondo quanto appreso, è finita sotto il mezzo pesante e per il ragazzino non c’è stato nulla da fare ... Riporta msn.com