sedicenne morto in moto quei sogni di luca infranti

BIONE (Brescia) Era appena rientrato da Brescia, dove aveva assistito all’incontro della squadra del cuore. Luca Tanfoglio, sedici anni appena compiuti, sabato pomeriggio era stato a tifare l’Union Brescia, che affrontava la Pergolettese nel campionato di Serie C. Purtroppo non potrà più seguire le sua gesta né continuare a praticare lo sport che amava profondamente. Luca, infatti, era anche un promettente calciatore, un ragazzo che militava con ottimi risultati nelle giovanili dell’Asd Nuova Valle Sabbia. Il suo futuro si è spezzato in un attimo, lungo la strada. Dopo essere stato al Rigamonti, Luca stava andando in motorino a trovare alcuni amici a Sabbio Chiese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

