Secondigliano via a una ztl sperimentale nel centro storico | i dettagli

Il Comune di Napoli ha istituito una ZTL sperimentale nelle strade del centro storico di Secondigliano, nei giorni 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 ottobre; 6, 8, 13, 15, 20, 27 e 29 novembre; 4, 6, 11, 13, 18 e 20 dicembre 2025. Nel dettaglio è previsto:il divieto di transito in via Dante (tratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: secondigliano - sperimentale

Si è svolto in videoconferenza il primo incontro in vista della ripartenza del Campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS). Un progetto in continua crescita che conferma il valore sociale ed educativo dello sport. In merito Alberto Zaroli Vai su Facebook

Secondigliano, via a una ztl sperimentale nel centro storico: i dettagli - Il Comune di Napoli ha istituito una ZTL sperimentale nelle strade del centro storico di Secondigliano, nei giorni 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 ottobre; 6, 8, 13, 15, 20, 27 e 29 novembre; 4, 6, 11, 13, ... Da napolitoday.it

Venerdì 18 parte in via sperimentale la Ztl nell’area Onci - A partire da venerdì 18 aprile, della Zona a Traffico Limitato di Onci – Le Vene con la definizione ... Segnala lanazione.it