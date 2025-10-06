Sébastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese

Questa mattina, il primo ministro francesebastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lecornu ha lasciato il suo incarico ventisette giorni dopo la nomina: è il mandato più breve nella storia della Repubblica francese.  Lecornu ha annunciato proprio ieri, domenica 5 ottobre, la composizione del suo nuovo governo, confermando la maggior parte dei ministri sotto l’esecutivo di François Bayrou. Una delle principali novità ha riguardato l’Economia, con Roland Lescure che ha sostituito Eric Lombard. Il governo era atteso oggi pomeriggio all’Eliseo per il primo Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

