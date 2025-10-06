Se uno ha un tumore Albanese e il commento choc sulla sua uscita dagli studi di La7

Francesca Albanese non è uscita dallo studio di La7 perché aveva un altro impegno, come ha dichiarato sul momento e come ha cercato di dire Luca Telese mettendoci una pezza. Ma un po' tutti lo avevano capito. O, per lo meno, non era quello l'unico motivo. " Sono una persona precisa ed ero già stata costretta a un ritardo, ma non accetto di prolungarlo se devo confrontarmi con due persone che non sono preparate sul tema Gaza ", ha dichiarato a Fanpage. La sua è stata un'uscita di scena piuttosto rocambolesca, che è coincisa con la pronuncia da parte di Francesco Giubilei del nome della senatrice a vita Liliana Segre e del suo pensiero sul genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Se uno ha un tumore...". Albanese e il commento choc sulla sua uscita dagli studi di La7

