Se piove sul bagnato | Burocrazia il nemico e manca personale

BLEVIO (Como) Una quarantina di sfollati negli ultimi quattro anni, le cui abitazioni sorgono su angoli di territorio che non è ancora stato possibile dichiarare agibili. Il Comune di Blevio, uno dei più colpiti nel Comasco dalle ormai frequenti ondate di maltempo, deve fare i conti con un nemico più pericoloso delle piogge torrenziali e dei torrenti ingrossati che hanno anche demolito strade: la burocrazia. Lo racconta, con innegabile sconforto, il sindaco Alberto Trabucchi (nella foto), mentre spiega l’ormai quotidiana corsa contro il tempo che si combatte tra frequenza delle alluvioni e tempi degli iter progettuali per realizzare opere di contenimento e prevenzione, a fronte di un altissimo rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

