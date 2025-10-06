Se ne è andato così! L’Italia piange il maestro degli chef | vero mito

Si è spento nella notte, all’età di 91 anni, Aimo Moroni, figura cardine della cucina italiana del secondo Novecento, fondatore – insieme alla moglie Nadia – del celebre ristorante “Il Luogo di Aimo e Nadia”. La notizia della sua scomparsa, riportata dal Corriere della Sera, segna la fine di un’epoca fatta di passione autentica per la materia prima, rigore artigianale e una visione gastronomica capace di fondere radici contadine e sensibilità borghese. Leggi anche: Tragedia in Italia, chef trovato morto in mare: scoperta agghiacciante Nato a San Miniato, in Toscana, Moroni si era trasferito a Milano negli anni Cinquanta, portando con sé un’idea di cucina che all’epoca era rivoluzionaria: ingredienti riconoscibili, stagionalità rigorosa, sapori netti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

