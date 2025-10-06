Se ne è andato così! L’Italia piange il maestro degli chef | vero mito

Thesocialpost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento nella notte, all’età di 91 anni, Aimo Moroni, figura cardine della cucina italiana del secondo Novecento, fondatore – insieme alla moglie Nadia – del celebre ristorante “Il Luogo di Aimo e Nadia”. La notizia della sua scomparsa, riportata dal Corriere della Sera, segna la fine di un’epoca fatta di passione autentica per la materia prima, rigore artigianale e una visione gastronomica capace di fondere radici contadine e sensibilità borghese. Leggi anche: Tragedia in Italia, chef trovato morto in mare: scoperta agghiacciante Nato a San Miniato, in Toscana, Moroni si era trasferito a Milano negli anni Cinquanta, portando con sé un’idea di cucina che all’epoca era rivoluzionaria: ingredienti riconoscibili, stagionalità rigorosa, sapori netti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

se ne 232 andato cos236 l8217italia piange il maestro degli chef vero mito

© Thesocialpost.it - “Se ne è andato così!”. L’Italia piange il “maestro degli chef”: vero mito

In questa notizia si parla di: andato - italia

Alessandro Cattelan transita a “Italia’s Got Talent”, ma Mediaset potrebbe essere la scelta vincente per il rilancio: “La Rai? È quello che sono andato a cercarmi”

“Se n’è andato oggi”. Lutto nel calcio, addio al campione del mondo di Italia 90

Cabal Juve, il colombiano vede finalmente la luce in fondo al tunnel: torna in campo dieci mesi dopo! Come è andato il suo derby d’Italia

Cerca Video su questo argomento: 232 Andato Cos236 L8217italia