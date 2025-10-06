– Il panorama musicale internazionale piange la scomparsa di un noto artista blues e soul, deceduto a 67 anni in un ospedale di Los Angeles. Il decesso è avvenuto dopo un ricovero d’urgenza, causato da una grave insufficienza renale. Fonti familiari, interpellate da TMZ, hanno confermato che l’uomo da tempo combatteva contro diversi problemi di salute, tra cui malattie cardiache che avevano già inciso pesantemente sulla sua carriera. . Morto Ike, il figlio di Tina Turner. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Se n'é andato". Musica in lutto, il cantante muore dopo il ricovero