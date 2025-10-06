Se n’è andata via per sempre Terremoto a Uomini e Donne | addio alla protagonista

Nuove tensioni e colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. La registrazione di lunedì 6 ottobre ha riservato momenti particolarmente movimentati, e secondo quanto riportato da Fanpage e da altre fonti online, una delle protagoniste più discusse del trono Over ha deciso di lasciare definitivamente il programma. La decisione sarebbe arrivata dopo un acceso confronto con Christian, il cavaliere con cui aveva iniziato una conoscenza e che l’ha duramente accusata di non essere realmente interessata a trovare l’amore, ma piuttosto alla visibilità e ai benefici derivanti dalla permanenza in trasmissione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it