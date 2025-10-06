Se i figli sono ansiosi sostiene lo psicopedagogista Stefano Rossi forse è perché rispecchiano le paure di mamma e papà Niente di strano in un mondo imprevedibile e confuso come il nostro Ma come fare a gestire le nostre fragilità e al tempo stesso aiutare bambini e ragazzi a prendere il volo? Ce lo spiega nel suo ultimo libro Genitori in ansia Feltrinelli

I n un mondo come quello di oggi, dove la paura del futuro è generalizzata e trasversale, difficile pensare che solo i nostri ragazzi siano ansiosi, e che lo siano per colpa dei cattivissimi cellulari e dei social. La questione è ben più complessa e riguarda tutti noi. Stefano Rossi, psicopedagogista, nel suo ultimo libro Genitori in ansia (Feltrinelli) invita i genitori a guardarsi dentro e a interrogarsi sulle proprie fragilità. E suggerisce degli esercizi educativi per stare meglio con se stessi, da soli e in coppia, e aiutare i figli a crescere, accompagnandoli lungo la strada verso l’autonomia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

