Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza sarà annientata è il messaggio di Trump oggi i colloqui a Sharm

Metropolitanmagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gazasarà annientata”. È il messaggio lanciato dal presidente americano  Donald Trump  all’organizzazione palestinese alla  vigilia dei colloqui nella località balneare egiziana di Sharm el-Sheikh. Un concetto ribadito anche da  Benjamin Netanyahu.  “Finché l’ultimo degli ostaggi,  vivo o morto, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo ad altre clausole”, ha detto. E se Hamas non dovesse rilasciare gli ostaggi entro la scadenza del termine stabilito dal presidente Trump, allora  Israele tornerà all’offensiva a Gaza  “con il pieno appoggio di tutti i paesi coinvolti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

se hamas rifiuta di cedere il potere a gaza sar224 annientata 232 il messaggio di trump oggi i colloqui a sharm

© Metropolitanmagazine.it - Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza “sarà annientata” è il messaggio di Trump, oggi i colloqui a Sharm

In questa notizia si parla di: hamas - rifiuta

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Bbc, Hamas rifiuta il disarmo finché non ci sarà Stato Palestina

Gaza, Hamas tende la mano a Israele: "Pronti a accordo per fine guerra e rilascio ostaggi", ma Tel Aviv rifiuta e continua a distruggere Striscia

hamas rifiuta cedere potereGaza, Trump avverte: “Se Hamas rifiuta di cedere il potere sarà annientata” - È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump all'organizzazione palestinese ... Come scrive msn.com

hamas rifiuta cedere poterePressing di Trump. "Stop ai raid a Gaza. Hamas annientata se non cede il potere" - La telefonata tesa con Bibi: "Sei sempre fottutamente negativo. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rifiuta Cedere Potere