Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza sarà annientata è il messaggio di Trump oggi i colloqui a Sharm
Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza “sarà annientata”. È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump all’organizzazione palestinese alla vigilia dei colloqui nella località balneare egiziana di Sharm el-Sheikh. Un concetto ribadito anche da Benjamin Netanyahu. “Finché l’ultimo degli ostaggi, vivo o morto, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo ad altre clausole”, ha detto. E se Hamas non dovesse rilasciare gli ostaggi entro la scadenza del termine stabilito dal presidente Trump, allora Israele tornerà all’offensiva a Gaza “con il pieno appoggio di tutti i paesi coinvolti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
