se hai queste app sul cellulare puoi benissimo dimenticarti il portafoglio a casa e fare tutto

C'era una volta il portafoglio: una piccola fortezza, nel migliore dei casi di pelle, che custodiva gelosamente carte di credito, banconote, tessere fedeltà, bigliettini, note e in qualche caso le foto sbiadite di figli, fidanzate, mogli e mamme. Oggi, quell'accessorio che per decenni ha gonfiato le tasche degli uomini di tutto il mondo sta lentamente ma inesorabilmente diventando un reperto archeologico con la transizione verso il portafoglio digitale che non è più una questione di "se", ma di "quando". La tendenza del wallet-free, in realtà, non è solo una moda tech da early adopter: secondo una ricerca di Mastercard del 2023, il 79% dei consumatori italiani ha utilizzato almeno una volta un pagamento digitale nell'ultimo anno, e il 45% lo preferisce ormai al contante.

