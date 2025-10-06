Scuola Valditara | nessun problema legato a divieto cellulari

Milano, 6 ott. (askanews) - "Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Gli studenti hanno collaborato in modo maturo e responsabile. Non mi hanno testimoniato significative problematiche e anche un po di disintossicazione fa bene". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del libro dello psichiatra Franco De Masi, "No smartphone - Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti" (Piemme), sul divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

