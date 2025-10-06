Un nuovo strumento a supporto di chi lavora ogni giorno nella scuola italiana. È stato pubblicato oggi un avviso pubblico che apre alla possibilità, per aziende e operatori del mercato, di stipulare convenzioni non onerose con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per offrire beni e servizi a condizioni agevolate al personale scolastico. Il tutto attraverso una piattaforma tecnologica dedicata, pensata per semplificare l’accesso alle offerte. L’iniziativa rientra all’interno del Piano di welfare scolastico voluto dal Ministro Giuseppe Valditara, che punta a costruire un sistema sempre più ampio di tutele per chi lavora nella scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, nuove agevolazioni per il personale: nasce una piattaforma di welfare dedicata