Scuola nuove agevolazioni per il personale | nasce una piattaforma di welfare dedicata
Un nuovo strumento a supporto di chi lavora ogni giorno nella scuola italiana. È stato pubblicato oggi un avviso pubblico che apre alla possibilità, per aziende e operatori del mercato, di stipulare convenzioni non onerose con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per offrire beni e servizi a condizioni agevolate al personale scolastico. Il tutto attraverso una piattaforma tecnologica dedicata, pensata per semplificare l’accesso alle offerte. L’iniziativa rientra all’interno del Piano di welfare scolastico voluto dal Ministro Giuseppe Valditara, che punta a costruire un sistema sempre più ampio di tutele per chi lavora nella scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Molestie sessuali a scuola”, disposte nuove indagini su cellulare e computer
Scuola, Valditara annuncia 54mila nuove assunzioni: "Un numero record"
Via al restyling da 1,3 milioni. La storica scuola di via Manzoni avrà tetto e facciate nuove
