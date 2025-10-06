Scuola giro di vite sull’abbigliamento | stop a short e ombelichi scoperti
Cesena, 6 ottobre 2025 – Vestiti buttati a terra, panni spiegazzati nell’armadio. Lo spazio personale di un adolescente rimane per molti adulti un mistero. Ma la domanda, in realtà, è un’altra? Cosa si mette un adolescente la mattina per andare a scuola? Il freddo si fa sentire ma gli armadi sono ancora pieni di vestiti estivi, top corti e scollati, jeans strappati o a vita bassa. L’anno scolastico 2025-2026 si è aperto, anche a Cesena, con una serie di circolari che ‘bloccano’ la fantasia di studentesse e studenti, perché diciamocelo, tutti i dirigenti delle scuole superiori e medie cesenati lo confermano: “A scuola ci vuole decoro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
