Partenza di successo per le mense scolastiche a Latina. Il nuovo servizio, erogato dalla Vivenda Spa, conquista le famiglie e il Comune grazie a un'offerta alimentare che punta tutto su qualità, innovazione e sostenibilità. Con l'aggiudicazione dell'appalto di refezione alla società, aderente al Consorzio La Cascina, nel capoluogo pontino arrivano il know-how e la professionalità che la società ha maturato in lunghissimi anni di servizio. Da Nord a Sud d'Italia. Tantissime le novità ad aspettare le famiglie di Latina sulla scia delle politiche e delle best practice messe già in campo nella gestione del servizio di ristorazione scolastica a Roma, a cominciare dall'innalzamento della qualità delle materie prime utilizzate: più biologico, più prodotti locali, tipici, tradizionali, a filiera corta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, da Roma a Latina salto di qualità per le mense scolastiche con Vivenda Spa. Famiglie e Comune apprezzano il servizio