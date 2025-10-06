Scudetto Inter a ridosso | Napoli e Roma guidano Milan incalza

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei giornate hanno acceso una corsa scudetto già pulsante: Napoli e Roma davanti, Inter in rimonta, Milan in scia e Juventus sospesa tra solidità e pareggi. Ora la pausa delle Nazionali congela tutto, ma solo in apparenza: l’inerzia emotiva resta, insieme ai numeri che contano. Un equilibrio che profuma di grande corsa Il primato, oggi, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

scudetto inter a ridosso napoli e roma guidano milan incalza

© Sbircialanotizia.it - Scudetto, Inter a ridosso: Napoli e Roma guidano, Milan incalza

In questa notizia si parla di: scudetto - inter

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Giletti: «Inter ha buttato l’ultimo scudetto! Rimane grande società»

Calciomercato Inter, dalla Grecia l’Aek Atene bussa alla porta. Dopo lo Scudetto Under 20, c’è interesse per Alexiou

Scudetto per 5? Macché, Napoli in alta quota. Solo Milan e Inter per evitare il bis di Antonio Conte - Juventus e Roma molto indietro nelle quote dei bookamker, Atalanta praticamente fuorigioco: dietro al Napoli, solo Inter e Milan ... Lo riporta affaritaliani.it

scudetto inter ridosso napoliSerie A, l’Inter nella lotta-scudetto si avvicina al Napoli - La prima rivale dei ragazzi di Antonio Conte rimane l’Inter che, nonostante un avvio tra qualche difficoltà e perplessità, ora sta assimilando i dettami di Christian Chivu: i nerazzurri, al pari di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scudetto Inter Ridosso Napoli