Scrutatori e presidenti di seggio | aperte le domande per l’albo comunale

Il Comune di Chieti ha avviato la raccolta delle domande per l’aggiornamento annuale degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale.Gli elettori che intendono essere inseriti nell’albo dei presidenti di seggio possono presentare domanda all'ufficio elettorale comunale entro il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

