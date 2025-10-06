Scritte pro Hamas vergogna a Osimo
Ieri mattina Osimo si è svegliata con i muri imbrattati da scritte che inneggiano ad Hamas ed incitano all’ odio. La politica e l’opinione pubblica hanno espresso subito indignazione. "Un episodio gravissimo, che non nasce dal nulla, ma è il frutto avvelenato dei semi gettati da chi, proprio in consiglio comunale, si è rifiutato con ostinazione di definire Hamas per quello che è: un’ organizzazione terroristica - afferma il gruppo consiliare di FdI -. Meno di due settimane fa il sindaco Glorio e la sua maggioranza di sinistra si sono opposti all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per l’inserimento della verità nella mozione sulla Palestina: il chiaro riferimento ad Hamas come gruppo terrorista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
