Gara valida per la terza giornata del Gruppo C di qualificazioni ai Mondiali 2026. In palio punti fondamentali per restare in corsa verso la fase finale del torneo. Scozia-Grecia si giocherà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso l’Hampden Park di Glasgow. SCOZIA-GRECIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa occupano attualmente il secondo posto con 4 punti, frutto del pareggio contro la Danimarca e della vittoria contro la Bielorussia, e un successo contro gli ellenici consentirebbe di staccarli un classifica, avvicinando concretamente la qualificazione. I greci hanno invece raccolto tre punti, frutto della netta vittoria all’esordio contro la Bielorussia per 5-1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Scozia-Grecia, terza giornata Gruppo C qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla