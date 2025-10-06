All’improvviso, il silenzio di una giornata ordinaria è stato spezzato da un brivido che ha attraversato le pareti delle case e i vetri delle finestre. Sedie che tremano, lampadari oscillano, qualcuno scatta in piedi cercando di capire se si tratti solo di un’illusione o dell’ennesimo richiamo della terra. In pochi secondi, le chat si riempiono di messaggi: «L’avete sentita anche voi?». C’è chi corre fuori, chi resta immobile a contare i battiti, chi afferra il telefono per cercare conferme. È una di quelle scosse che non durano abbastanza da causare danni, ma sufficienti a lasciare il segno, a ricordare che sotto i nostri piedi qualcosa continua a muoversi, invisibile e potente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa pochi minuti fa in Italia, è panico: “Sentita ovunque”, la situazione