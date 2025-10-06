Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4 sentita fino ad Ancona | Ha tremato tutto
Scossa di terremoto nelle Marche davanti alla costa di Pesaro Urbino, magnitudo 4.4: sentita fino ad Ancona, "pavimenti e finestre hanno tremato". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica nella zona di Falcone, in provincia di Messina, ad una profondità di 8 chilometri.
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.3
Paura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 con epicentro pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Si legge su msn.com
Terremoto a largo di Fano: scossa di magnitudo 4.4 alle 12.14 - L'epicentro è stato localizzato in mare, a largo di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Lo riporta rainews.it