Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4 sentita fino ad Ancona | Ha tremato tutto

Scossa di terremoto nelle Marche davanti alla costa di Pesaro Urbino, magnitudo 4.4: sentita fino ad Ancona, "pavimenti e finestre hanno tremato". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4, sentita fino ad Ancona: "Ha tremato tutto"

scossa terremoto marche pesaroPaura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 con epicentro pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Si legge su msn.com

scossa terremoto marche pesaroTerremoto a largo di Fano: scossa di magnitudo 4.4 alle 12.14 - L'epicentro è stato localizzato in mare, a largo di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Lo riporta rainews.it

