Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Roure non è stata avvertita dalla popolazione

Torinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.0 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre 2025, con ipocentro sette chilometri a nord-est dell'abitato di Roure, sostanzialmente sotto il massiccio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Roure, non è stata avvertita dalla popolazione - 0 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre 2025, con ipocentro set ... Secondo torinotoday.it

scossa terremoto torinese ipocentroTerremoto oggi in Toscana, 2 ottobre, scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Massa Carrara: dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 2 ottobre 2025 ... Si legge su centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto Torinese Ipocentro