Scossa di terremoto in Italia è panico | Sentita ovunque
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi, alle ore 12:13, dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento si è verificato in mare, precisamente al largo della costa marchigiana, con coordinate geografiche 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine, e a una profondità di 8 km. DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.4 ore 12:13 IT del 06-10-2025 a Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Prof= 8.1 Km #INGV44354952 https:t.copyryXLjn50 — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 6, 2025 Impatto della scossa: zone interessate e reazioni. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia nelle Marche sia in altre aree dell’ Adriatico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: scossa - terremoto
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica nella zona di Falcone, in provincia di Messina, ad una profondità di 8 chilometri. - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.3 Vai su Facebook
Terremoto di 4.4 sentito da Ancona a Senigallia, paura tra la gente: «Tremavano finestre e pavimenti» - Secondo un prima stima la scossa alle 12:13 ha avuto origine al largo ... Scrive msn.com
Paura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 con epicentro pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Da msn.com