Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi, alle ore 12:13, dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento si è verificato in mare, precisamente al largo della costa marchigiana, con coordinate geografiche 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine, e a una profondità di 8 km. DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.4 ore 12:13 IT del 06-10-2025 a Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Prof= 8.1 Km #INGV44354952 https:t.copyryXLjn50 — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 6, 2025 Impatto della scossa: zone interessate e reazioni. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia nelle Marche sia in altre aree dell’ Adriatico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scossa di terremoto in Italia, è panico: “Sentita ovunque”