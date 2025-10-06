Scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia

SENIGALLIA – La terra torna a tremare nelle Marche. L’Istituto di nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una scossa di terremoto – di magnitudo 4.4 - alle 12.14 di oggi, lunedì 6 ottobre. L’epicentro della scossa è stato individuato in mare, a una profondità di otto chilometri, al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

