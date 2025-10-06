Scossa di terremoto al largo della costa pesarese registrata una magnitudo di 4,4

A seguito dell'evento sismico registrato alle 12,13 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Pesaro-Urbino, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.4, la sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

