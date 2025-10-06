Scossa di terremoto al largo della costa pesarese registrata una magnitudo di 4,4
A seguito dell'evento sismico registrato alle 12,13 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Pesaro-Urbino, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.4, la sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: scossa - terremoto
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
Terremoto oggi a Pesaro, scossa di magnitudo 4.4 al largo delle Marche - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.3 Vai su Facebook
Paura sulla costa delle Marche: scossa di Magnitudo 4.2 pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Da corriereadriatico.it
Paura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 con epicentro pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- msn.com scrive