Ilary Blasi Maria De Filippi si ritrova ancora una volta al centro della bufera! La “Queen di Canale 5” è abituata alle critiche, ma l’ultima mossa ad Amici 25 ha scatenato un vero e vero tsunami di polemiche sui social, trasformando la seconda puntata in un campo di battaglia virtuale. Giudice inadeguata?. L’oggetto del contendere? La scelta delle giudici chiamate a valutare le esibizioni dei giovani talenti. Accanto all’icona della musica italiana Paola Turci, la De Filippi ha piazzato. Ilary Blasi! E qui, il web è letteralmente impazzito. Tantissimi telespettatori affezionati al talent si sono riversati in massa su X (l’ex Twitter) per esprimere il loro feroce biasimo nei confronti di “Queen Mary”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Scoppia il caos ad Amici 25, Maria De Filippi sotto accusa: la scelta di Ilary Blasi è un tonfo?