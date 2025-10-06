Scoppia il caos ad Amici 25 Maria De Filippi sotto accusa | la scelta di Ilary Blasi è un tonfo?
Ilary Blasi Maria De Filippi si ritrova ancora una volta al centro della bufera! La “Queen di Canale 5” è abituata alle critiche, ma l’ultima mossa ad Amici 25 ha scatenato un vero e vero tsunami di polemiche sui social, trasformando la seconda puntata in un campo di battaglia virtuale. Giudice inadeguata?. L’oggetto del contendere? La scelta delle giudici chiamate a valutare le esibizioni dei giovani talenti. Accanto all’icona della musica italiana Paola Turci, la De Filippi ha piazzato. Ilary Blasi! E qui, il web è letteralmente impazzito. Tantissimi telespettatori affezionati al talent si sono riversati in massa su X (l’ex Twitter) per esprimere il loro feroce biasimo nei confronti di “Queen Mary”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: scoppia - caos
Una bella festa per bambini, poi l’orrore: un uomo nascosto dietro a un albero. Atti osceni, scoppia il caos
Ingresso negato nel locale, scoppia il caos: bottigliate e tavoli rotti
Non c'è pace per Sanchez: scoppia il caos immigrati. Proteste di massa dopo l'aggressione al 67enne
Scoppia l'incendio in un appartamento ed è il caos in un intero quartiere https://ift.tt/cuAZtJ3 - X Vai su X
Scontri tra polizia e manifestanti in tangenziale a Bologna. Scoppia il caos: https://cityne.ws/PycDm Vai su Facebook
Primo crollo ad Amici 25: Michelle scoppia a piangere, ecco il video - A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, Amici 25 è già entrato nel vivo: gli alunni scelti da Maria De Filippi stanno già capendo benissimo che non sarà una passeggiata. Lo riporta rds.it
Amici 25, tornano due ballerini della scorsa edizione?/ Dagli infortuni all’occasione di rilancio: il rumor - Cresce l’attesa per il debutto di Amici 25, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, in partenza domenica 21 settembre su Canale 5. ilsussidiario.net scrive