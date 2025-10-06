Scooter sospetto si rivela un carico di droga arrestata una donna

Un semplice controllo di routine si è trasformato in un blitz antidroga. Sabato pomeriggio, lungo il Viale Giostra, gli agenti delle Volanti hanno notato uno scooter parcheggiato con le chiavi inserite e il motore ancora caldo. Un dettaglio insolito che ha insospettito i poliziotti e dato il via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

