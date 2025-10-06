Scontro eredi Savoia-Stato | in ballo il tesoro da 300 milioni custodito in Banca d’Italia
Un tesoro inestimabile, stimato intorno ai 300 milioni di euro, composto da migliaia di brillanti, perle, diamanti, diademi e collier, è al centro di una contesa legale che oppone gli eredi di Casa Savoia allo Stato italiano. Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto, figlie e nipote dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, hanno infatti impugnato la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Roma ha stabilito la proprietà statale dei preziosi, custoditi dal lontano 1946 nel caveau della Banca d’Italia. La posta in gioco è altissima e la battaglia legale si preannuncia ancora lunga e complessa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
