Scontri Roma convalidati arresti per due manifestanti ma il giudice non dispone misure cautelari

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19enne era stato fermato su via Merulana, in quanto avrebbe gettato una bottiglia contro gli agenti. Il suo processo è stato fissato per il prossimo 12 maggio. Il 39enne di Bologna è stato arrestato con l'accusa di resistenza in concorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

scontri roma convalidati arresti per due manifestanti ma il giudice non dispone misure cautelari

© Ildifforme.it - Scontri Roma, convalidati arresti per due manifestanti ma il giudice non dispone misure cautelari

In questa notizia si parla di: scontri - roma

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

scontri roma convalidati arrestiScontri a Roma dopo il corteo per Gaza, scarcerato uno degli arrestati: è un giovane di Padova - Gli arrestati per i disordini dopo il corteo per Gaza a Roma di sabato 4 ottobre sono un ragazzo di Padova e uno di Bologna ... Da fanpage.it

scontri roma convalidati arrestiScontri a Roma, tornano liberi i due manifestanti arrestati - Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Roma Convalidati Arresti