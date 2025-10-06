Scontri a Roma tornano in libertà due manifestanti arrestati

Sono stati rimessi in libertà i due partecipanti al corteo pro Pal di sabato 4 ottobre a Roma, arrestati dopo gli scontri con le forze dell’ordine. Si tratta di un 19enne, originario della provincia di Padova, e di un 39enne di Bologna, entrambi indagati, a vario titolo, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il primo era stato fermato nei pressi di via Merulana, mentre il secondo, accusato di aver lanciato bottiglie e una sedia contro gli agenti, era stato bloccato in via Santa Croce in Gerusalemme. I giudici hanno fissato le udienze dei rispettivi processi per aprile e maggio del 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

