Tarantini Time Quotidiano Sei agenti del XV Reparto Mobile di Taranto sono rimasti feriti durante gli scontri avvenuti a Roma nel corso della manifestazione ProPal. I poliziotti, impiegati nei servizi di ordine pubblico, sono stati colpiti da bottiglie, bombe carta e altri oggetti contundenti lanciati da manifestanti violenti. La giornata, iniziata con un corteo a sostegno della Palestina, è degenerata nel quartiere Esquilino. I primi disordini sono scoppiati intorno alle 19 nei pressi di Santa Maria Maggiore e si sono estesi fino a piazza Vittorio. Il bilancio è di 41 agenti feriti, 262 persone fermate e due arresti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Scontri a Roma, feriti sei poliziotti di Taranto