Scontri a Roma feriti sei poliziotti di Taranto
Tarantini Time Quotidiano Sei agenti del XV Reparto Mobile di Taranto sono rimasti feriti durante gli scontri avvenuti a Roma nel corso della manifestazione ProPal. I poliziotti, impiegati nei servizi di ordine pubblico, sono stati colpiti da bottiglie, bombe carta e altri oggetti contundenti lanciati da manifestanti violenti. La giornata, iniziata con un corteo a sostegno della Palestina, è degenerata nel quartiere Esquilino. I primi disordini sono scoppiati intorno alle 19 nei pressi di Santa Maria Maggiore e si sono estesi fino a piazza Vittorio. Il bilancio è di 41 agenti feriti, 262 persone fermate e due arresti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Scontri dopo il corteo pro Palestina: 41 feriti tra le forze dell’ordine, due arresti - Dodici persone sono state fermate dopo aver preso parte a incendi di auto e cassonetti e aver lanciato oggetti e petardi contro le forze dell’ordine. Segnala rainews.it
Corteo per Gaza a Roma: «Siamo un milione». Poi l’assalto degli antagonisti: scontri con la polizia, danni a negozi e auto. Due arresti, feriti 41 agenti - «Siamo più di un milione per Gaza», rilanciano più volte gli organizzatori a Roma dagli altoparlanti. Secondo ilmessaggero.it