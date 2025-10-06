Scontri a Roma dopo il corteo per Gaza scarcerato uno degli arrestati | è un giovane di Padova

Gli arrestati per i disordini dopo il corteo per Gaza a Roma di sabato 4 ottobre sono un ragazzo di Padova e uno di Bologna. Il primo il tribunale monocratico ha convalidato l'arresto ma senza misure cautelari, disponendo la scarcerazione. Nelle prossime ore il pronunciamento del tribunale collegiale per il ragazzo di Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

