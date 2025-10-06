Sconti su ristoranti viaggi ed elettronica per docenti e ATA | adesione operatori entro il 15 ottobre L’avviso
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura pubblica per raccogliere proposte di convenzione da parte di operatori economici interessati a offrire condizioni vantaggiose su beni e servizi destinati al personale scolastico. Si tratta di accordi non onerosi, vale a dire senza alcun costo per l’Amministrazione, ma con benefici diretti per chi lavora nella scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
