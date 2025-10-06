Sconosciuto aggredisce donna spiaggia le strappa il costume e tenta di violentarla | terrore a Brindisi

La donna aveva appena fatto il bagno in zona Torre Canne a Fasano quando è stata aggredita. L’uomo di 44 anni è stato identificato e arrestato successivamente dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sconosciuto - aggredisce

Studio Legale Avvocato Vittorio A. Marinelli & Partners. . Ragazzo 18 anni, pendolare, è aggredito nel treno da uno sconosciuto in stato di alterazione. Percosse in pieno vagone, poi pronto soccorso . Ma chi risponde dei danni? Solo l’aggressore… o a Vai su Facebook

Sconosciuto aggredisce donna spiaggia, le strappa il costume e tenta di violentarla: terrore a Brindisi - L’uomo di 44 anni è stato identificato e arrestato successivamente dai carabinieri con l’accusa di violenza ... Scrive fanpage.it

Torre Canne, aggredisce donna dopo il bagno a mare e le strappa i vestiti: 44enne arrestato dopo inseguimento - L'uomo ha tentato un approccio, poi l'ha spintonata a terra tentando la violenza sessuale. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it