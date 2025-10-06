Sconosciuto aggredisce donna spiaggia le strappa il costume e tenta di violentarla | terrore a Brindisi

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna aveva appena fatto il bagno in zona Torre Canne a Fasano quando è stata aggredita. L’uomo di 44 anni è stato identificato e arrestato successivamente dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sconosciuto aggredisce donna spiaggiaSconosciuto aggredisce donna spiaggia, le strappa il costume e tenta di violentarla: terrore a Brindisi - L’uomo di 44 anni è stato identificato e arrestato successivamente dai carabinieri con l’accusa di violenza ... Scrive fanpage.it

sconosciuto aggredisce donna spiaggiaTorre Canne, aggredisce donna dopo il bagno a mare e le strappa i vestiti: 44enne arrestato dopo inseguimento - L'uomo ha tentato un approccio, poi l'ha spintonata a terra tentando la violenza sessuale. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

