Scomparso da Milano a marzo | trovato morto nei boschi vicino a Como
Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella giornata di domenica 5 ottobre nei boschi tra Blevio e Como. Si tratterebbe di un uomo di 35 anni originario dello Sri Lanka e scomparso da Milano a marzo. Ancora da accertare i motivi del decesso.L'intervento dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ritrovato Alfredo Parente, il 30enne irpino scomparso a Milano
Ritrovato Alfredo Parente, il 30enne scomparso a Milano nei giorni scorsi
Travolta e uccisa a Milano, uno dei baby pirata è scomparso
Patrizio Savastano trovato morto in un torrente a Erba: il 68enne era scomparso da domenica - Due ragazzi hanno segnalato il corpo di Patrizio Savastano in un fiume all’interno del parco Valle Bova a Erba (Como). Segnala fanpage.it