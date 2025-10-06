Scomparso da Milano a marzo | trovato morto nei boschi vicino a Como

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella giornata di domenica 5 ottobre nei boschi tra Blevio e Como. Si tratterebbe di un uomo di 35 anni originario dello Sri Lanka e scomparso da Milano a marzo. Ancora da accertare i motivi del decesso.L'intervento dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it