Scomparsa di Antonia Bianchi a Faggeto Lario | ore decisive si cercano testimoni di un possibile passaggio in auto

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intensificano le ricerche di Antonia Bianchi, la 93enne residente nella frazione di Molina di cui non si hanno più notizie dalla sera di venerdì 3 ottobre.Da tre giorni vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e volontari stanno perlustrando senza sosta il territorio, ma finora senza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparsa - antonia

Scomparsa a Faggeto Lario, non si hanno più notizie di Antonia Bianchi: ricerche in corso

scomparsa antonia bianchi faggetoA Faggeto Lario cresce la preoccupazione per la pensionata scomparsa: appello per avere ogni dettaglio possibile - Il Comune rilancia:"Verificare anche case magari non abitate sempre tra le frazioni di Palanzo e Molina. Riporta ciaocomo.it

scomparsa antonia bianchi faggetoOre di apprensione a Molina di Faggeto Lario: scomparsa una pensionata di 93 anni, ricerche in tutta la zona - ?? APPELLO URGENTE DA FAGGETO LARIO ??   Il Comune di Faggeto Lario informa che da ieri sera non si hanno più notizie di Antonia Bianchi, residente ... Si legge su ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Antonia Bianchi Faggeto