scompare aimo moroni uno dei simboli della cucina stellata di milano

AGI - È morto a 91 anni Aimo Moroni, uno dei simboli della cucina stellata di Milano. Aveva fondato, assieme alla moglie Nadia, il ristorante il Luogo di Aimo e Nadia. Entrambi toscani, erano arrivati a Milano negli anni '50 e avevano aperto nel 1962 una trattoria che proponeva piatti della loro regione d'origine, fino a diventare un simbolo della ristorazione, ricevendo la prima stella Michelin all'inizio degli anni '80. Sulla pagina Facebook del ristorante di Aimo e Nadia è apparso un messaggio: "Siamo profondamente addolorati nel comunicarvi che questa notte il caro e amato Aimo ci ha lasciati, circondato dall'abbraccio dei suoi cari e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

