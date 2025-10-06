Scivolone Cittadella Colpaccio del Progresso
CITTADELLA 1 PROGRESSO 2 CITTADELLA: Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Carretti (42’st Orlandi), Dodaro (40’st Carrozza), Marchetti, Camara (22’st Barozzini); Caprioni, Sala (22’st Morello), Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Mandelli, Manzotti, Stopelli, Orlandi. All. Gori PROGRESSO: Roccia, Barbaro, Giovane, Cestaro, Maltoni, Dandini, Odalo (45’st Mezzadri), Sansó (35’st Barbaro), Zattoni (19’st Mascanzoni), Calabrese (43’st Bonetti), Cola. A disposizione: Gelati, Cavini, Del Bianco, Cavazza, Stellacci. All. Scalini Arbitro: Aureliano di Rossano Reti: 18’ Sala, 35’ Calabrese, 32’st Mascanzoni Note: espulso al 30’st Sabotic per doppia ammonizione, ammoniti Dodaro, Dandini, Sabotic Il Progresso fanalino di coda fa cadere l’imbattibilità casalinga dell’Allegretti di San Damaso e condanna la Cittadella alla seconda sconfitta di fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scivolone - cittadella
