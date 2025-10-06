Scivola in montagna a 2mila metri di quota | donna recuperata con l’elisoccorso

Oltre il Colle. Una donna di 64 anni è rimasta ferita durante un’escursione nella giornata di domenica 5 ottobre dopo essere scivolata a 2mila metri di quota. L’attivazione dei tecnico del soccorso alpino è arrivata alle 15:50, nel territorio del Comune di Oneta. Sono intervenuti i tecnici della Stazione di Oltre il Colle, VI Delegazione Orobica del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con il supporto di un tecnico della Stazione di Valbondione. I tecnici si trovavano già in zona per un’esercitazione; mentre stavano rientrando, è arrivata la richiesta di intervento nella zona sotto il Passo della Forca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scivola in montagna a 2mila metri di quota: donna recuperata con l’elisoccorso

In questa notizia si parla di: scivola - montagna

Montagna Longa, biker scivola e batte il fianco su una roccia: interviene il soccorso alpino

Montagna Longa, biker scivola e batte il fianco su una roccia: interviene il soccorso alpino https://ift.tt/t4EU1z0 - X Vai su X

Family Nation. . Un gioco? Sì. Ma anche un ponte verso mondi immaginari, una montagna da scalare, una rampa per scivolare verso nuove avventure. L’ Arco Montessori con lo scivolo/rampa di Family Nation @myfamilynation non è solo un oggetto: è un invit Vai su Facebook

Scivola sulla grandine, cade nella scarpata e batte la testa sui sassi davanti a moglie e amici: 57enne trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale - Un escursionista è ruzzolato lungo un ripido pendio per svariati metri e ha battuto la testa sui sassi. Come scrive ildolomiti.it

Scivola per 100 metri dal sentiero sul Vioz, morto uomo di 74 anni - Nuovo incidente fatale sulle montagne del Trentino con la morte di Luigi Valtancoli, emiliano di 74 anni, deceduto a 2. Lo riporta rainews.it